Antena 3 estrena este martes 'Allí Abajo'

Tras el estreno en la edición primavera del FesTVal de Murcia, la comedia 'Allí Abajo' llega a la pequeña pantalla el próximo martes. La ficción que produce 'Plano a Plano' para Atresmedia se estrenará a las 22:30h en Antena 3, Neox, Nova y Atresplayer. La capital andaluza es el escenario principal de esta serie que protagonizan María León, Jon Plazaola o Mariano Peña, entre otros.

El reparto de 'Allí Abajo' lo completan Carmina Barrios, Ane Gabarain, Maribel Salas, Santi Ugalde, Gorka Aguinagalde, Óscar Terol, Iker Galartza, Alazne Etxebarria, Teresa Quintero, Mari Paz Sayago, Antonio Estrada, Rocío García Molina, Beatriz Cotobal, Salva Reina, Paula Rodríguez, Noemí Ruiz, Alberto López, Alfonso Sánchez, Carmen Frigolet y Antonia Gómez.

Allí Abajo es una comedia que servirá para descubrir que el camino más corto entre el norte y el sur es la risa.

Halagos para la comedia tras el estreno en el FesTVal de Murcia





Público y crítica salieron encantados del Teatro Romea tras ver el primer episodio de 'Allí Abajo', la nueva serie de Antena 3. Creo que Antena 3 ha conseguido la comedia definitiva" comentaba Juanma Fernández (Bluper) a Objetivo TV tras ver el primer capítulo de'Allí Abajo', la nueva comedia de la cadena.

"Me ha encantado 'Allí Abajo', salo con una sonrisa de oreja a oreja", nos dijo Daniel Jabonero de Bluper al salir del teatro.

"María León nos ha encantado", comentaban dos de los asistentes a la premiere, que volvían a casa deseando de contarles a sus madres cuál es la nueva serie que no se puede perder.

"Creo que es muy divertida y que ya hacía falta una comedia así en la televisión", sentenciaba Mariló García, del blog Yo no me aburro.

En el primer capítulo de Allí Abajo...

Iñaki vuelve de farra con los amigotes y se encuentra a su madre, Maritxu, despierta y guerrera, preparando las maletas para su inminente viaje a Sevilla. En ese momento suena el teléfono, la casa de Bego se ha inundado y no va a poder ir al viaje. Maritxu tendrá que quedarse en casa… o convencer a Iñaki para que vaya con ella. ¡A Iñaki! Un hombre que sólo ha salido de viaje a Rentería para echar gasolina barata.Y como a una matriarca vasca no se le puede decir que no, Iñaki cierra su pequeña taberna, da plantón a sus amigos para jugar al mus y se embarca en un autobús lleno de ancianos que cruzará toda España.

Encima, Sevilla es justo como la imaginaban. Hace un calor impresionante, la gente no respeta el espacio personal y es muy complicado entenderles cuando te dan indicaciones.

Todo se complicará cuando en un inocente juego de hotel, Maritxu tenga un accidente que la deja inconsciente y postrada en una cama.

A pesar de los buenos cuidados de Carmen, la Jefa de Enfermeras, y el equipo médico de la clínica, Iñaki no termina de fiarse de otra Sanidad que no sea la vasca.Pero no tendrá más remedio que quedarse allí abajo… y no volverse loco.