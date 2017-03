CAPÍTULO 02 ‘LA HERENCIA’ – TEMPORADA 3

Carmen y su look vasco, que la tiene indignada, se presentan en Arzak. Cuando Iñaki ve a Carmen cual vasca de manual se queda con la boca abierta, ella no le permite ni un comentario sobre su físico. Allí, Carmen conoce a Gotzone y la ve como una rival de su marido, algo que no piensa permitir. Carmen saca su lado más rudo para ponerle las pilas a Iñaki.