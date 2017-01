Un 'Dobla o Nada' de lo más deportivo

DOBLA O NADA I ME RESBALA 22

Edu Soto y Silvia Abril doblan 'Only That Valiant' donde los vaqueros se convierten en aficionados futboleros con una camiseta firmada de Cristiano Ronaldo. A Continuación Carlos Latre y Miki Nadal siguen con el tema del fútbol aunque en esta ocasión es Vicente del Bosque dictando la próxima alineación.