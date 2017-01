Carlos Santos: "'Me Resbala' es como una guardería a los que el profe ha dejado un rato solos"

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron participar en ‘Me Resbala’?

Me divirtió mucho la idea, había visto varias veces el programa y me lo pasaba pipa, así que no me lo pensé demasiado ¡a pesar de que suponía un reto!

¿Qué es lo que más te gustó del programa en tu primera participación?

El buen ambiente que se respiraba entre todos los cómicos y los miembros del equipo. Hasta el público me pareció maravilloso, muy paciente y colaborador.

¿Lo veías antes de concursar en él?

Sí, como ya te he dicho, me recordaba a cuando de pequeño nos reuníamos todos en familia a ver el “1, 2, 3”, un programa muy blanco destinado a todas las edades.

¿Qué prueba te parece la más divertida?

Me encanta jugar a las películas, de siempre, así que me lo paso fenomenal en esa prueba! Lo de colgarme cabeza abajo...eso ya es otro cantar!

¿Y la más complicada?

En el primero me hicieron bailar, y aunque era muy breve, lo pasé fatal porque no se me da nada bien (risas).

¿Habías ensayado alguna en casa?

Pues la verdad es que no. La base del programa consiste precisamente en jugar e improvisar, así que lo mejor es ir para allá, ponerte el traje de niño, y dejarte llevar...

¿Te dieron algún consejo de cómo afrontar El teatro de pendiente? ¿Y cuál darías tú?

Simplemente que no hiciéramos demasiado esfuerzo en no caer. ¡Esa es la gracia! E intentar evitarlo puede ser más peligroso...

En ‘Me resbala’ ¿es más complicado hacer reír o evitar las carcajadas en las pruebas?

Otra de las virtudes del programa! Si te ríes no pasa absolutamente nada, al contrario, contagias ese buen rollo al público y al espectador, y lo agradece aún más. Hay que quitarse los miedos y los complejos y tirar hacia adelante!

¿Qué compañero de ‘Me resbala’ te ha sorprendido más?

Todos son cómicos maravillosos, y conocía personalmente a casi todos, incluido Arturo, así que ya sabía de lo que son capaces. Aunque Flo, Edu Soto y Toni Acosta son debilidades personales...

¿Hablaste con alguno antes de participar en el programa?

Claro! Antes de grabar les pedí toda clase de consejos, por su experiencia en el programa...y porque estaba cagado de miedo!

¿’Me resbala’ se parece más a una obra de teatro, a una serie o a una película?

A lo que se parece más es a una guardería, con un montón de gamberros a los que el profesor ha dejado un rato solitos... Y que sea lo que Dios quiera...

Tras ‘El tiempo entre costuras’ y ‘Bienvenidos al Lolita’, ahora estás en el teatro representando ‘La vida resuelta’ en el teatro Infanta Isabel de Madrid ¿Qué nos puedes contar de la obra?

Pues hablando de guarderías, la obra transcurre precisamente en una, en la que los personajes luchan por la única plaza vacante para sus hijos. Escrita por los guionistas de ‘7 vidas’, ‘Aída’, ‘Los Quién’ o ‘Fenómenos’, te puedes imaginar las carcajadas que se suceden en el patio de butacas. Ideal para desconectar un rato de los problemas domésticos y reírte con los problemas de estos 5 personajes, a cual más divertido...

Laura Domínguez, Javier Mora, Adriana Torrebejano y Cristina Alcázar te acompañan en la obra ¿Cuál de ellos lo haría mejor en ‘Me resbala’?

Uf... No sé... Cristina Alcázar, que es muy muy muy muy payasa se lo pasaría en grande, aunque estoy seguro de que cualquiera de ellos haría un gran papel en ‘Me resbala’.

Habéis estado representando ‘La vida resuelta’ por toda España ¿qué público es más exigente’

La verdad es que ‘La vida resuelta’ es tan divertida que aún no ha habido público que se nos resista... En Sevilla llenamos 5 días el teatro, en Bilbao lo mismo, y ahora aquí en Madrid en el Infanta Isabel esperamos que se repita y que el público venga a visitarnos porque garantizamos una hora y media de risas, y quizá alguna lagrimita...