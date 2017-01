Carlos Latre: "Los calambrazos de "la silla maldita" son realmente fuertes"

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron participar en ‘Me Resbala’?

Ya de entrada me gustó la idea. Conocía el formato (lo había visto en Portugal y Francia) y pensé que era una fantástica oportunidad de reunir a los cómicos, humoristas y actores de comedia más destacados del país en un programa, francamente, muy divertido...

¿Qué es lo que más te gusta del programa?

La verdad es que trabajar entre compañeros que comparten tu profesión y las ganas de pasarlo bien y entretener es genial. Me gustó la productora, el presentador... Creo, sinceramente, que ha sido una estupenda opción para la audiencia los viernes por la noche.

¿Qué prueba te parece la más divertida?

Todas son pequeños grandes retos. Quizás, en las que más me divierto, son el Alfabody, los doblajes y el teatro de pendiente.

¿Y la más complicada?

Complicada, tensa, difícil, evitable… No sé cómo llamar a esa prueba de ¡¡¡la silla maldita!!! Los calambrazos son realmente fuertes…

¿Qué te parece su éxito de audiencia todos los viernes?

Estoy encantado. Es un éxito global que celebramos todos.



¿Los viernes por la noche apetece un poco de humor para cerrar la semana?

Claro, eso es necesario todos los días, sobre todo con los tiempos que corren.

¿Qué te parece Arturo Valls como presentador?

Es la mejor elección, un tío estupendo, divertido y muy fresco. Participa como uno más y se divierte como nosotros. No podía ser otro.

¿Qué compañero te ha sorprendido más?

He trabajado casi con todos y son grandes profesionales. El talento de Flo, Miky, Edu Soto, Anabel Alonso, Silvia Abril o Josema ya lo conocía. Quizás he conocido mejor a Toni Acosta o El Monaguillo, a los que he descubierto en el programa y me han cautivado. Todos hemos hecho un gran grupo.

¿’Me Resbala’ es tan divertido como concursante como lo es para los espectadores?

Absolutamente. Son varias horas de rodaje que pasan volando y son distintas cada día.

¿Hace falta más humor en televisión?

Sí, siempre. Creo que es ya un género cada vez más consolidado y necesario en las parrillas. ¡Qué no falte nunca!