La anécdota más divertida de Ricardo Darín con José María Aznar en La Moncloa

RICARDO DARÍN EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Ricardo Darín nos ha contado una anécdota que nos ha dejado a todos muertos de risa. El actor fue invitado a La Moncloa por José María Aznar y dio la casualidad de que era invierno y no había traído ropa elegante para este tiempo. Como Darín es un hombre apañado, decidió ponerse ropa térmica bajo su traje de chaqueta, pero con lo que no contó fue con la calefacción de La Moncloa, que le hizo sudar la gota gorda. Asimismo, nos ha confesado que se confundía todo el rato con el nombre de José María y le llamaba de otra forma. ¡Descúbrelo y no dejes de reír!