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Berrak utiliza un cruel cuento para hacer sufrir a Kader y Zeynep la amenaza: “Todos sabrán lo que hiciste”

Berrak utiliza un cruel cuento para hacer sufrir a Kader y Zeynep la amenaza: “Todos sabrán lo que hiciste”

EL SECRETO

Zeynep descubre la crueldad de Berrak con Kader en El secreto y utiliza su pasado para frenarla

La pequeña ha escuchado una historia aterradora con la que su madre pretende hacerle creer que no la quiere. Zeynep interviene y amenaza con revelar un secreto de Berrak.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Un cuento aparentemente inocente ha desatado un nuevo enfrentamiento en El Secreto. Berrak ha relatado a Kader la historia de una reina que rechazaba a su hija por considerarla terrible y ordenaba que nunca regresara al castillo.

Zeynep ha irrumpido horrorizada y ha exigido a Berrak que deje de hacer sufrir a la niña. Para protegerla, ha amenazado con revelar lo que hizo en el pasado. Después, ha consolado a Kader inventando un final feliz en el que la pequeña se reúne con sus hermanos.

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