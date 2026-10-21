Zeynep descubre la crueldad de Berrak con Kader en El secreto y utiliza su pasado para frenarla

Un cuento aparentemente inocente ha desatado un nuevo enfrentamiento en El Secreto. Berrak ha relatado a Kader la historia de una reina que rechazaba a su hija por considerarla terrible y ordenaba que nunca regresara al castillo.

Zeynep ha irrumpido horrorizada y ha exigido a Berrak que deje de hacer sufrir a la niña. Para protegerla, ha amenazado con revelar lo que hizo en el pasado. Después, ha consolado a Kader inventando un final feliz en el que la pequeña se reúne con sus hermanos.