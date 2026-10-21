Zeynep advierte a Serhat de la manipulación de Berrak con Kader

Los sentimientos comienzan a cobrar protagonismo en El Secreto después de que Kader confiese a Zeynep que su madre intenta convencerla de que no la quiere. Indignada, la florista advierte a Serhat de que Berrak está utilizando a la pequeña para alejarlos.

Sin embargo, la conversación cambia cuando el empresario le pide que tenga cuidado y no se enamore de él. Zeynep asegura que eso no ocurrirá, aunque la creciente cercanía entre ambos deja una pregunta en el aire: ¿están ocultando sus verdaderos sentimientos?