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“Te he traicionado”: Cihan deja a Serhat en shock al asegurar que conoce al padre de Kader

Serhat le pide a Zeynep que no se enamore de él y ella lo desafía: “¿Por qué estás tan seguro?”

EL SECRETO

Zeynep advierte a Serhat de la manipulación de Berrak con Kader

Una conversación sobre las manipulaciones de Berrak termina convirtiéndose en un momento de gran complicidad entre Serhat y Zeynep, que se enfrentan a la posibilidad de sentir algo más.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Los sentimientos comienzan a cobrar protagonismo en El Secreto después de que Kader confiese a Zeynep que su madre intenta convencerla de que no la quiere. Indignada, la florista advierte a Serhat de que Berrak está utilizando a la pequeña para alejarlos.

Sin embargo, la conversación cambia cuando el empresario le pide que tenga cuidado y no se enamore de él. Zeynep asegura que eso no ocurrirá, aunque la creciente cercanía entre ambos deja una pregunta en el aire: ¿están ocultando sus verdaderos sentimientos?

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