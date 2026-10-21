Zerrin pone en peligro su embarazo por salvar a Kaya: los dos quedan atrapados En tierra lejana

En tierra lejana, mientras Cihan continúa buscando a su hermano, Zerrin escucha la voz de Kaya y consigue encontrarlo. Aunque él le pide que avise a Cihan, ella se niega a abandonarlo e intenta ayudarlo a salir del profundo agujero en el que está atrapado.

Sin embargo, sus esfuerzos terminan de la peor manera: Zerrin también cae al agujero. Kaya, preocupado por su embarazo, comprueba que no esté herida. Aunque ella asegura encontrarse bien, ambos quedan atrapados y necesitan que Cihan los encuentre antes de que lleguen los gendarmes.