Treinta segundos para decidirlo todo: Moisés se juega la victoria ante David en un AlaZ de infarto

La igualdad ha vuelto a protagonizar el duelo entre David y Moisés en AlaZ. El riojano, que ha comenzado con ventaja gracias a la ayuda de Felipe Reyes, ha firmado la mejor racha de la tarde con ocho respuestas consecutivas.

Tras completar la primera vuelta con 20 aciertos, Moisés ha sumado otros dos, mientras David recortaba distancias hasta empatar. El barcelonés ha decidido plantarse, dejando toda la presión a su rival. Con 30 segundos disponibles y las tablas aseguradas, el riojano ha tenido que elegir entre conformarse o arriesgar para intentar ganar y acercarse al bote de Pasapalabra.