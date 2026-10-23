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ENTRE TIERRAS
Entre tierras regresa a Antena 3 con su segunda temporada: María afronta una nueva vida llena de secretos y pasión
Megan Montaner vuelve a protagonizar la serie veinte años después de la muerte de Manuel. Los nuevos capítulos se estrenan el jueves 29 de octubre, a las 23:00 horas.
La segunda temporada de Entre tierras llega a Antena 3 el próximo jueves, después de El Hormiguero. La historia retoma la vida de María, interpretada por Megan Montaner, dos décadas después de perder al gran amor de su vida. Sus hijos han crecido y Claudia se ha convertido en su principal apoyo.
Los nuevos capítulos incorporan a Rodolfo Sancho, Silvia Abascal y Ginés García Millán, que interpretará al terrateniente Julio Varela. Amores imposibles, secretos, mentiras, venganza y pasión marcarán esta nueva etapa de la serie.