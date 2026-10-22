Susanna Griso recuerda en El Hormiguero el susto que sufrió embarazada mientras presentaba las noticias de Antena 3

Durante su visita a El Hormiguero, Susanna Griso ha recuperado una de las anécdotas más impactantes de su etapa en los informativos de Antena 3. La presentadora estaba embarazada y, tras una jornada sin comer y con la tensión baja, consiguió terminar las noticias de las 15 horas.

"Cuando di paso al tiempo, desfallecí", ha explicado. Los operadores de cámara tuvieron que llevársela en volandas para evitar que apareciera desplomada sobre la mesa en el plano secuencia final. Su confesión ha dado pie a que Pablo Motos recordara sus propias experiencias con los desmayos.