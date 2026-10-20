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EL HORMIGUERO
La sorprendente oportunidad que perdieron Pepe Navarro y Florentino Fernández con los Rolling Stones: Mick Jagger estaba detrás
Pepe Navarro ha desvelado en El Hormiguero una increíble anécdota de 1997 que podría haber llevado a Florentino Fernández y a él a compartir escenario con los Rolling Stones.
Durante su visita a El Hormiguero, Pepe Navarro y Florentino Fernández han recordado una oportunidad profesional que nunca llegó a hacerse realidad. Ambos estuvieron muy cerca de convertirse en teloneros de los Rolling Stones gracias a una petición del mismísimo Mick Jagger.
El presentador ha explicado a Pablo Motos que todo surgió cuando viajó a Chicago para entrevistar a la banda británica. Sin embargo, la desaparición del programa que presentaba en 1997 impidió que aquel sorprendente proyecto se hiciera realidad. ¡Descubre la anécdota completa en el vídeo!