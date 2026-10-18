Rubén regresa dieciséis años después y conquista el plató de la mano de Lola Índigo

La historia de La Voz ha sumado un capítulo de auténtica devoción musical de la mano de Rubén, un artista que puede presumir de haber formado parte de la mismísima primera edición del programa a nivel mundial, celebrada en Holanda en el año 2010. Dieciséis años después de aquella experiencia pionera, el aspirante decidió cruzar fronteras para buscar una nueva oportunidad en la versión española a través de una cuidada interpretación del tema 'Stuck on You'.

Su paso por las Audiciones a ciegas no tardó en surtir efecto al cautivar por completo a Lola Índigo, quien pulsó el botón para asegurar su talento dentro de su equipo. La coach granadina no escatimó en elogios tras escucharle, alabando expresamente la gran actitud y la calidad vocal demostradas sobre el escenario para certificar que el veterano artista continúa manteniendo intacta su pasión por los grandes formatos televisivos.