Rosa sigue muy presente en Pasapalabra: Candela Serrat y Fran Perea revelan cómo es su amistad fuera del concurso

El recuerdo de Rosa ha vuelto a emocionar en Pasapalabra gracias a Candela Serrat y Fran Perea. La actriz ha explicado que coincidió con la gallega en sus tres anteriores visitas al programa, incluida la jornada en la que debutó como concursante.

Por su parte, Fran Perea ha revelado que Rosa acudió recientemente a verlo al teatro. Ambos mantienen una relación cercana con la ganadora del histórico bote, que también conserva un vínculo especial con el equipo del concurso, tal y como ha destacado Roberto Leal.