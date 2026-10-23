Roberto Leal no perdona el lapsus de David con la carbonara en Pasapalabra: la broma que desata las risas

Un pequeño fallo de pronunciación ha dado mucho juego en Pasapalabra. David confundió la palabra carbonara con "carborara" durante el anterior AlaZ, un desliz gastronómico que no le impidió imponerse a Moisés y conservar su puesto en el equipo naranja.

Roberto Leal no ha querido dejar pasar la oportunidad de bromear con el barcelonés y le ha preguntado si había cenado pasta. David, que ya esperaba algún comentario sobre su equivocación, ha seguido el juego asegurando que prefería la salsa boloñesa. Un momento de complicidad que ha arrancado sonrisas en el plató.