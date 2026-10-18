Pepa Aniorte avanza el esperado romance de Manuela

El universo de Sueños de libertad guarda importantes sorpresas en su trama sentimental, tal y como ha desvelado recientemente la actriz Pepa Aniorte. Tras superar duros momentos tras su ruptura y consolidar su posición como gobernanta en la casa grande, el personaje de Manuela se preparará para abrir de nuevo las puertas al amor de la mano de Eduardo, el chófer de la familia, con quien comparte continuas risas y confidencias.

Durante una entrevista exclusiva, la intérprete reconoció entre risas que su personaje acabará "medio enamoriscá" de su gran confidente, augurando una relación muy especial que cautivará a los espectadores. De este modo, la tía de Claudia dejará atrás definitivamente los fantasmas del pasado para embarcarse en una etapa repleta de ilusión y complicidad dentro de la ficción de sobremesa.