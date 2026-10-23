Paco González se emociona al recordar a Pepe Domingo Castaño y explica por qué se despide de la radio

La visita de Paco González a El Hormiguero ha estado marcada por el recuerdo de Pepe Domingo Castaño. Durante su entrevista con Pablo Motos, el locutor ha hablado de su inminente retirada de la radio y de cómo la muerte de su amigo ha influido en esta decisión.

"Mi sueño ideal es que cuando Pepe Domingo dijera que ya no hace más, irme yo con él", ha confesado. Sin embargo, su fallecimiento en 2023 cambió sus planes y González sintió que entonces no era el momento de marcharse. Ahora, tres años después, ha decidido dar ese paso.