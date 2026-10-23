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PASAPALABRA
Pablo Ojeda se atreve con un clásico de Camela en Pasapalabra y sorprende con su interpretación en La Pista
El nutricionista ha reconocido Cuando zarpa el amor y se ha lanzado a cantar el éxito del dúo madrileño, aunque las notas más agudas le han puesto en apuros.
La música vuelve a sacar la faceta más divertida de Pablo Ojeda en Pasapalabra. Después de atreverse con Crazy en el programa anterior, el nutricionista ha protagonizado otro momento inolvidable en La Pista, esta vez con una canción de Camela.
Aunque el primer fragmento ha despistado tanto a Pablo como a María José Suárez, unas notas más le han bastado para identificar Cuando zarpa el amor. Sin conseguir el pleno, se ha animado a interpretar el tema, enfrentándose a un tono demasiado agudo. Consciente de las dificultades, ha terminado enviando un cariñoso mensaje al dúo: "Un abrazo y perdón".