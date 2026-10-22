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PASAPALABRA
Pablo Ojeda arrasa en La Pista de Pasapalabra: acierta a la primera y sorprende a Roberto Leal con su falsete
El nutricionista ha conseguido el único pleno musical del programa frente a María José Suárez, aunque una pequeña confusión inicial ha terminado provocando un divertido momento.
La nueva visita de Pablo Ojeda a Pasapalabra ha comenzado con una gran actuación en La Pista. El invitado ha reconocido la canción de su duelo con María José Suárez nada más escuchar el primer fragmento, consiguiendo cinco segundos para su equipo.
Aunque inicialmente ha respondido Happy, el nutricionista ha rectificado enseguida y ha cantado Crazy con un llamativo falsete. Su interpretación ha divertido tanto a Roberto Leal que el presentador le ha pedido repetirla. Pablo no ha dudado en hacerlo, convirtiéndose en uno de los protagonistas musicales de la tarde junto a Felipe Reyes.