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Pablo López ha vivido uno de los momentos más complicados de las Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Los Russingers se han subido al escenario para interpretar a capela 'El Patio', una de las canciones del malagueño, dejándole completamente impactado. Sin embargo, pese a lo especial de la actuación, el coach no ha pulsado el botón para incorporarles a su equipo. Una decisión que le ha costado explicar cuando ha llegado el momento de dirigirse al grupo. “No soy capaz de levantar la mirada”, ha confesado Pablo López, asegurando que se había quedado petrificado y sin palabras mientras escuchaba su propia canción en las voces de los Russingers. El coach ha querido agradecerles la preciosa versión que habían hecho de 'El Patio', reconociendo lo mucho que le había impactado la actuación. ¡Un 'no' de lo más difícil para Pablo López!

Pablo López pasa un mal rato con esta actuación: "No soy capaz de levantar la mirada"

LA VOZ

Pablo López se queda petrificado al escuchar su propia canción a capela

El coach malagueño sufre un trago amargo en el plató tras la conmovedora versión de 'El Patio' interpretada por los Russingers.

Las Audiciones a ciegas de La Voz depararon uno de los instantes más delicados y desconcertantes para Pablo López en el plató. El grupo musical los Russingers se subió al escenario para interpretar a capela uno de los grandes himnos del malagueño, 'El Patio', logrando dejar al artista completamente impactado y sin capacidad de reacción durante los primeros compas de la actuación.

Pese a lo profundamente especial y emotivo del momento, el coach optó finalmente por no pulsar el botón para incorporar a los aspirantes a su equipo. Visiblemente abrumado al tener que dar explicaciones, confesó ante las cámaras que se había quedado bloqueado y que no era capaz de levantar la mirada, reconociendo el inmenso impacto que le produjo escuchar su propia obra en las voces de los concursantes.

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