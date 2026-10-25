Pablo López se queda petrificado al escuchar su propia canción a capela

Las Audiciones a ciegas de La Voz depararon uno de los instantes más delicados y desconcertantes para Pablo López en el plató. El grupo musical los Russingers se subió al escenario para interpretar a capela uno de los grandes himnos del malagueño, 'El Patio', logrando dejar al artista completamente impactado y sin capacidad de reacción durante los primeros compas de la actuación.

Pese a lo profundamente especial y emotivo del momento, el coach optó finalmente por no pulsar el botón para incorporar a los aspirantes a su equipo. Visiblemente abrumado al tener que dar explicaciones, confesó ante las cámaras que se había quedado bloqueado y que no era capaz de levantar la mirada, reconociendo el inmenso impacto que le produjo escuchar su propia obra en las voces de los concursantes.