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PASAPALABRA
Moisés salva su continuidad en Pasapalabra tras un inesperado error que casi le cuesta la eliminación
El concursante riojano ha vivido uno de sus momentos más delicados desde su regreso al programa al cometer su primer fallo en la Silla Azul frente a Alberto.
La permanencia de Moisés en Pasapalabra ha estado en peligro durante su enfrentamiento con Alberto. El aspirante ha comenzado fallando, pero el riojano también ha tropezado al responder "regadío" cuando la palabra correcta era "riego".
El error ha dejado a ambos sin margen para equivocarse y ha convertido la Silla Azul en un duelo de máxima tensión. Finalmente, Alberto ha cometido un segundo fallo que ha permitido a Moisés asegurar su continuidad y alcanzar su programa número 30 de esta etapa.