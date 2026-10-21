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PASAPALABRA
Moisés pone contra las cuerdas a David en Pasapalabra: una última respuesta decide su futuro en AlaZ
El concursante riojano ha conseguido igualar los 22 aciertos de su rival pese a cometer un error, pero necesita arriesgar para evitar la derrota en Pasapalabra.
La tensión se ha disparado en AlaZ después de que David completara una prueba impecable. El barcelonés ha comenzado con doce respuestas consecutivas y, tras alcanzar los 21 aciertos en solo tres turnos, ha sumado uno más antes de plantarse sin fallos.
Moisés ha tenido que remontar después de equivocarse al principio del duelo. Aunque ha conseguido empatar a 22, su error le obligaba a buscar una respuesta más para ganar. Con todo en juego, el riojano se ha enfrentado a una última decisión decisiva en Pasapalabra. ¿Habrá conseguido superar a David?