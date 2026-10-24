Michael Jackson salva a David en Pasapalabra: el pleno de Pablo Ojeda que frustra la victoria total del equipo azul

Pablo Ojeda se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de La Pista en Pasapalabra. El nutricionista ha vuelto a demostrar su rapidez musical en un duelo decisivo para David, que necesitaba su acierto para evitar el triplete del equipo azul.

Con la presión de cerrar la prueba, Pablo ha reconocido a la primera Black or white, de Michael Jackson, adelantándose a María José Suárez. La modelo se ha quejado de que su pulsador no funcionaba, mientras el nutricionista celebraba el pleno atreviéndose con los agudos de la canción. Una actuación que ha permitido al equipo naranja frenar a sus rivales.