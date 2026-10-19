Melody confiesa cuánto le dolieron las críticas durante su embarazo y lanza una reflexión sobre la maternidad

Convertirse en madre ha sido una experiencia muy especial para Melody, pero también ha tenido que enfrentarse a prejuicios relacionados con su aspecto físico y su futuro profesional. En Y ahora Sonsoles, la artista ha reconocido que algunos comentarios durante su embarazo llegaron a hacerle daño.

Sin embargo, la ilusión por la llegada de Cairo consiguió imponerse a las críticas. Además, Melody ha querido compartir una reflexión sobre las dificultades de criar a un hijo: "Tampoco hay que romantizar tener un hijo", ha asegurado, recordando que la maternidad también supone un gran reto personal.