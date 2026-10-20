Mario Vaquerizo revela en Pasapalabra el mayor desafío de interpretar a Emcee en Cabaret: "Hay que ser valiente"

Acostumbrado a sorprender con su personalidad, Mario Vaquerizo ha confesado en Pasapalabra que interpretar a Emcee, el maestro de ceremonias de Cabaret, supone un desafío inesperado en su carrera. Aunque inicialmente rechazó la propuesta, terminó cambiando de opinión.

Su mayor dificultad ha sido adaptarse a un guion, una coreografía y un texto, dejando a un lado su propia personalidad. Sin embargo, el artista ha asegurado que no se arrepiente de su decisión y que está disfrutando enormemente de la experiencia. "La vida es un cabaret", ha concluido.