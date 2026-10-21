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PASAPALABRA
Mario Vaquerizo confunde a Pablo Alborán con el protagonista de Harry Potter y provoca las risas en Pasapalabra
El cantante ha cometido un divertido lapsus en Palabras Cruzadas al atribuir a Pablo Alborán el papel del famoso mago, dejando a Fran Perea y Candela Serrat sin palabras.
Una inesperada respuesta de Mario Vaquerizo ha revolucionado el plató de Pasapalabra. Durante un panel de Palabras Cruzadas dedicado a famosos nacidos en 1989, el invitado no ha reconocido inicialmente a Pablo Alborán como el intérprete de canciones como Solamente tú y Saturno.
La confusión ha llegado a su punto más divertido cuando Mario ha respondido "Alborán" al buscar al actor que dio vida a Harry Potter, Daniel Radcliffe. Fran Perea y Candela Serrat no han podido contener la risa ante el disparatado error.