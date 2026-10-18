Marina conquista a Pablo López en el último segundo con su versión de Extremoduro

Marina se presentó en el plató de La Voz con una propuesta de alto voltaje tras decidir interpretar 'Si te vas', el célebre tema de Extremoduro. La talent logró llevar la canción a su terreno con una versión muy personal, aunque a medida que transcurrían los segundos en el escenario, la presión y los nervios comenzaron a reflejarse sutilmente en su interpretación mientras ningún sillón giraba.

Sin embargo, justo cuando el tiempo se agotaba en el plató, Pablo López accionó el botón en el último instante para certificar su paso a la siguiente fase. El artista malagueño admitió haber notado el incremento de nerviosismo en la joven durante la actuación, pero no dudó en respaldar su potencial asegurando que lo tenía claro desde el principio y dándole una calurosa bienvenida a su equipo.