María José Suárez se lleva una sorpresa inesperada en Pasapalabra por un fallo de Moisés

La destreza de David y Moisés en ¿Dónde Están? ha acostumbrado a los invitados de Pasapalabra a verlos completar los paneles sin apenas ayuda. Sin embargo, esta vez el riojano ha protagonizado un fallo inesperado que ha pillado desprevenida a María José Suárez.

Felipe Reyes había comenzado la prueba con un panel dedicado a los juegos de mesa, pero ha fallado y ha cedido el turno a Moisés. Cuando el concursante también se ha equivocado, la modelo se ha sobresaltado. Roberto Leal ha comentado su reacción y, finalmente, Moisés ha completado el panel en su segundo intento.