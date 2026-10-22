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PASAPALABRA
María José Suárez se lleva una sorpresa inesperada en Pasapalabra por un fallo de Moisés
La modelo confiaba tanto en la habilidad del concursante riojano en ¿Dónde Están? que no esperaba tener que intervenir y su reacción ha divertido a Roberto Leal.
La destreza de David y Moisés en ¿Dónde Están? ha acostumbrado a los invitados de Pasapalabra a verlos completar los paneles sin apenas ayuda. Sin embargo, esta vez el riojano ha protagonizado un fallo inesperado que ha pillado desprevenida a María José Suárez.
Felipe Reyes había comenzado la prueba con un panel dedicado a los juegos de mesa, pero ha fallado y ha cedido el turno a Moisés. Cuando el concursante también se ha equivocado, la modelo se ha sobresaltado. Roberto Leal ha comentado su reacción y, finalmente, Moisés ha completado el panel en su segundo intento.