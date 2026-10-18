Marcos regresa tras ser semifinalista en la versión Kids y ficha por el equipo de Mika

El escenario de La Voz ha vuelto a reencontrarse con Marcos seis años después de su andadura en La Voz Kids 2019, edición en la que formó parte del equipo de Vanesa Martín y logró llegar hasta la semifinal. Ya con una evidente madurez musical, el joven se presentó a las Audiciones a ciegas interpretando el tema 'Die on This Hill', superando un arranque tímido marcado por los nervios hasta reconducir la canción y mostrar todo su potencial vocal.'

Su actuación desató una auténtica batalla en el plató en la que Mika no dudó en utilizar el bloqueo sobre Pablo López para dejar al malagueño fuera de la puja. A pesar del interés de Melendi, quien alabó su delicado quejido vocal y su sensibilidad especial, Marcos decidió unirse al equipo del artista internacional para iniciar esta nueva y prometedora etapa en la versión de adultos del talent show.