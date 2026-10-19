Marc Giró deja sin palabras a Joseba Arguiñano con su experiencia cultivando perejil: "Pensaba que era un árbol"

Mientras daban los últimos retoques a una merluza recién preparada, Marc Giró ha compartido una divertida anécdota sobre su experiencia con la jardinería. Todo comenzó cuando decidió plantar unas semillas de perejil en casa, sin imaginar hasta qué punto crecerían.

El crecimiento fue tan desmesurado que llegó a pensar que el perejil era un árbol. Joseba Arguiñano, sorprendido por el relato, ha bromeado con la posibilidad de que hubiera utilizado fertilizantes para conseguir semejante resultado.