Joseba Arguiñano y Lydia Valentín cocinan unos irresistibles rollitos de ternera y pimientos

El plató de Cocina abierta de Joseba Arguiñano ha contado con una invitada de excepción: la laureada campeona olímpica de halterofilia Lydia Valentín. Además de repasar su exigente disciplina deportiva y su día a día al más alto nivel, la deportista se atrevió a ponerse el delantal para dar forma a una exquisita receta junto al chef.

Juntos elaboraron unos originales rollitos de carne picada de ternera envueltos en pimientos morrones asados, acompañados por una elaborada salsa de mostaza (combinando variedades a la antigua y de Dijon). Un plato equilibrado, lleno de matices y con un toque culinario tan nutritivo como vistoso que volvió a demostrar el buen hacer y la cercanía de la invitada en los fogones.