José Ramón de la Morena desvela cómo lograba emitir El Larguero desde Francia y advierte sobre los peligros del éxito

Una intervención de Pedro Delgado ha llevado a José Ramón de la Morena a recordar sus años al frente de El Larguero en La Mesa de Cristina Pardo. El periodista ha explicado que muchos hoteles franceses no comprendían que más de un millón de personas escucharan la radio a medianoche.

Las dificultades eran tales que llegó a desmontar teléfonos públicos para conectar los equipos y poder emitir junto a Jorge Ruano. Además, ha reflexionado sobre los riesgos de alcanzar la cima profesional: “El éxito es muy malo si lo inhalas. Si lo digieres, va bien, pero es muy difícil digerirlo”.