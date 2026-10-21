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EL SECRETO
Ilkim pone en peligro el futuro de Hayal como pianista en El secreto tras una fuerte discusión entre hermanas
La frustración de Ilkim después de su competición de natación provoca un accidente que obliga a Hayal a acudir al hospital justo antes de una importante prueba de piano.
Un intento de reconciliación entre las hermanas ha terminado de la peor manera en El Secreto. Hayal ha querido animar a Ilkim después de su bloqueo en la piscina, pero la conversación ha despertado los celos de la nadadora por las exigencias de Berrak.
Enfadada, Ilkim ha echado a su hermana de la habitación y le ha pillado la mano con la puerta. Al escuchar sus gritos, Zeynep ha acudido para llevarla al hospital. ¿Podrá Hayal recuperarse a tiempo para su prueba como pianista?