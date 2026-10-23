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EL HORMIGUERO
El Hormiguero sorprende con una espectacular recreación de un parto natural gracias a un simulador de silicona
Marron y su equipo han llevado al plató un experimento que permite observar cómo se produce el nacimiento de un bebé mediante una recreación de gran realismo.
La ciencia ha vuelto a convertirse en protagonista de El Hormiguero con una demostración tan sorprendente como visual. Marron ha presentado un simulador de silicona diseñado para reproducir el proceso de un parto natural.
Durante el experimento, el equipo ha mostrado cómo funciona este dispositivo para recrear el nacimiento de un bebé. Una demostración que ha permitido contemplar de cerca uno de los procesos más impresionantes del cuerpo humano.