Los gendarmes registran la mansión mientras Sadakat oculta el secreto de Boran

La atmósfera en En tierra lejana se vuelve irrespirable con la llegada por sorpresa de los gendarmes a la mansión Albora con una orden de registro exhaustivo. Con una puerta cerrada clave en la planta baja y la urgente necesidad de recibir atención médica tras recibir un disparo, Sadakat se ve consumida por el pánico ante la posibilidad de que descubran que Boran sigue con vida oculto en el interior.

Paralelamente, la situación se complica aún más con la inoportuna aparición de Ecmel dispuesto a irrumpir en la propiedad. Lejos de amilanarse, Alya le planta cara de forma tajante para frenarle los pies, desencadenando un enfrentamiento de alto voltaje en el que la tensión armada pone en jaque la seguridad de toda la familia y amenaza con desvelar los oscuros secretos que protegen con uñas y dientes.