Gabriel borra el apellido De la Reina y Damián urge a sus hijos a resistir

La tensión en Sueños de libertad ha alcanzado cotas insospechadas tras el último y devastador movimiento de Gabriel. Con el firme propósito de doblegar por completo a su entorno, el empresario propinó un golpe definitivo al anunciar que la fábrica dejará atrás el histórico nombre de Brossard De la Reina para pasar a denominarse Brossard España, un ultraje que dejó a la familia profundamente indignada y herida en su orgullo.

Lejos de dejar que el desaliento venza a los suyos tras conocer esta afrenta y destapar las intrigas urdidas en la sombra, Damián reaccionó con firmeza. Hundido ante la gravedad de los acontecimientos pero con la convicción intacta, el patriarca aconsejó a sus hijos que no se rindan ante la adversidad y se hagan fuertes desde el interior de la compañía para plantar cara a la tiranía de Gabriel.