Fran Perea hace historia personal en Pasapalabra gracias a Mecano y desata la celebración en plató

Después de numerosas visitas a Pasapalabra, Fran Perea ha logrado superar una asignatura pendiente. El artista nunca había conseguido los cinco segundos de La Pista, pero una canción de 1982 le ha permitido romper su particular mala racha.

Más rápido que Topacio Fresh con el pulsador, ha reconocido Maquillaje, de Mecano, nada más escuchar los primeros acordes. Su alegría ha sido inmediata y, entre los aplausos del público, ha reclamado una celebración por todo lo alto: "Quiero que se celebre". Incluso ha bromeado con invitar a agua a todos.