La fiesta de Roca Rey por su 30 cumpleaños desata la polémica: quejas vecinales y fuegos artificiales sin permiso

La celebración de Andrés Roca Rey ha terminado envuelta en polémica. El torero organizó una fiesta con mariachis, DJ y fuegos artificiales que se prolongó hasta las 4:50 de la madrugada, despertando la indignación de sus vecinos.

Según ha explicado Gema López en Y ahora Sonsoles, el Ayuntamiento de Gerena ha recibido una queja por escrito por los ruidos y, especialmente, por la pirotecnia. La colaboradora asegura que Roca Rey no solicitó el permiso municipal necesario para utilizar fuegos artificiales. La Policía Local investiga ahora lo sucedido y si se cumplió la normativa.