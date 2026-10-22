Felipe Reyes sorprende a Roberto Leal cantando en Pasapalabra y se impone a Paola Dominguín en La Pista

La primera participación de Felipe Reyes en la actual etapa de Pasapalabra está dejando grandes momentos. El exjugador de baloncesto se ha enfrentado a Paola Dominguín en La Pista, aunque ninguno ha conseguido identificar la canción con el primer fragmento.

Tras fallar con Sarandonga, Felipe ha reconocido el estilo de Melendi y, con una nueva pista musical, se ha atrevido a cantar Caminando por la vida. Su interpretación ha sorprendido tanto a Roberto Leal que el presentador no ha dudado en elogiar su voz.