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La reacción del público al ver fallar a Felipe Reyes cuando encarrilaba otro pleno en Una de Cuatro

La reacción del público al ver fallar a Felipe Reyes cuando encarrilaba otro pleno en Una de Cuatro

PASAPALABRA

Felipe Reyes se queda a un paso de repetir su hazaña en Pasapalabra y provoca un inesperado revuelo en el plató

La leyenda del baloncesto ha vuelto a demostrar sus conocimientos musicales en Una de Cuatro, aunque un error ha frustrado su segundo pleno consecutivo ante un público entregado.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Felipe Reyes sigue sorprendiendo en Pasapalabra. El invitado del equipo azul, capitaneado por Moisés, ha vuelto a brillar en Una de Cuatro después de conseguir un pleno en el programa anterior. Esta vez, los grupos musicales han sido los protagonistas de la prueba.

El exbaloncestista ha encadenado varios aciertos hasta confundir a Coldplay con The Rolling Stones en una versión de You know I'm not good, de Amy Winehouse. El fallo ha provocado un sonoro lamento entre el público, que esperaba otra actuación perfecta. Pese al tropiezo, Felipe ha terminado recibiendo una gran ovación.

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