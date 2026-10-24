Felipe Reyes se queda a un paso de repetir su hazaña en Pasapalabra y provoca un inesperado revuelo en el plató

Felipe Reyes sigue sorprendiendo en Pasapalabra. El invitado del equipo azul, capitaneado por Moisés, ha vuelto a brillar en Una de Cuatro después de conseguir un pleno en el programa anterior. Esta vez, los grupos musicales han sido los protagonistas de la prueba.

El exbaloncestista ha encadenado varios aciertos hasta confundir a Coldplay con The Rolling Stones en una versión de You know I'm not good, de Amy Winehouse. El fallo ha provocado un sonoro lamento entre el público, que esperaba otra actuación perfecta. Pese al tropiezo, Felipe ha terminado recibiendo una gran ovación.