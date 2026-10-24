Felipe Reyes hace historia en su visita a Pasapalabra: tres victorias en La Pista y una actuación casi perfecta

Felipe Reyes ha demostrado que su talento va mucho más allá del baloncesto. La leyenda del Real Madrid y de la Selección Española ha cerrado su participación en Pasapalabra con un nuevo pleno en La Pista, acertando Dancing in the moonlight sin dudarlo.

El deportista ha ganado sus tres enfrentamientos contra Paola Dominguín, dos de ellos identificando la canción a la primera. Además, consiguió resolver en solitario Una de Cuatro y estuvo cerca de repetir la hazaña. Roberto Leal no ha ocultado su admiración por el invitado, que se despide dejando unas estadísticas impresionantes.