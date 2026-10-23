Felipe Reyes hace historia en Pasapalabra con un pleno espectacular que deja sin jugar a Moisés

Felipe Reyes ha trasladado su talento de las canchas al plató de Pasapalabra. La leyenda del baloncesto español ha protagonizado una actuación impecable en Una de Cuatro, resolviendo todas las preguntas sin cometer un solo error.

Entre las opciones de la prueba aparecían famosos como Sylvester Stallone, Vicky Larraz, Marc Cucurella y Mr. T, pero ninguno ha conseguido frenar al exjugador. Su racha de aciertos ha sido tan impresionante que ni Moisés ni María José Suárez han llegado a participar. El público ha terminado coreando su nombre y Roberto Leal ha celebrado su pleno: "Ahí se nota, un campeón".