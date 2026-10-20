Estrella arrasa en La ruleta de la suerte y resuelve la Gran Final con una ayuda decisiva

Estrella ha vivido una tarde inolvidable en La ruleta de la suerte. Después de conseguir más de 2.000 euros en un panel y sumar otros 600 euros al resolver el Panel con Bote, ha llegado a la Gran Final dispuesta a seguir ganando.

La concursante ha contado con una Ayuda final en forma de vocal que le ha permitido descubrir numerosas letras. Con la pista "Tres para apuntar", ha acertado "Libreta, agenda y cuaderno", desatando su alegría. Solo quedaba abrir el sobre de Jorge Fernández para descubrir el premio. ¡No te pierdas el desenlace!