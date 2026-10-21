El dramático rescate de Ilkim en El secreto: Serhat se lanza a la piscina para salvar a su hija

Una competición de natación ha terminado convirtiéndose en una pesadilla para Ilkim en El Secreto. La joven ha recordado la presión que ejercía su madre durante los entrenamientos y un accidente anterior en la piscina, lo que ha provocado que se bloquee mientras nadaba.

Al comprobar que su hija estaba a punto de ahogarse, Serhat se ha lanzado al agua para rescatarla. Sin embargo, Berrak ha reaccionado con una frialdad inesperada y solo le ha reprochado haber perdido la competición. Una actitud que ha dejado a Zeynep completamente indignada.