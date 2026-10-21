La dolorosa infancia de Serhat sale a la luz en El Secreto: confiesa a Zeynep cómo vivió el abandono de su padre

Una conversación entre Serhat y Zeynep ha permitido conocer una de las heridas más profundas del protagonista de El Secreto. El empresario ha recordado el día en que su padre abandonó a la familia y cómo aquella despedida cambió su vida.

Durante su confesión, Serhat ha explicado que nunca volvió a escuchar la voz de su padre después de que se marchara. Un recuerdo doloroso que ha compartido con Zeynep, mostrando una faceta más vulnerable y dejando al descubierto el sufrimiento que todavía arrastra por aquella ausencia.