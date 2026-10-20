Descubre la infidelidad de su marido por un premio de lotería y acaba reclamándole la mitad del dinero

Lo que parecía un golpe de suerte ha terminado destapando una infidelidad. Un hombre recibió de su amante como regalo un décimo de lotería sin imaginar que acabaría premiado y que el dinero pondría al descubierto la relación que mantenía a espaldas de su esposa.

El caso ha llegado a Y ahora Sonsoles, donde se ha abordado el conflicto provocado por el premio. Tras conocer la doble vida de su marido, la mujer reclama la mitad del dinero, convirtiendo una inesperada fortuna en el centro de una disputa.