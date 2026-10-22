Publicidad
LA VOZ
El desafío musical de La Voz 2026: los talents intentan reconocer los éxitos de Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López
Los concursantes de La Voz 2026 se enfrentan a un divertido juego musical para demostrar cuánto conocen las canciones de los cuatro coaches del programa.
Los talents de La Voz han cambiado el escenario por un reto muy diferente. Esta vez, los aspirantes a ganar el concurso han tenido que poner a prueba sus conocimientos musicales para identificar algunas de las canciones más conocidas de sus coaches.
A través de distintas pistas, los concursantes han intentado descubrir los temas de Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi. Un divertido test en el que la música vuelve a ser protagonista y que permite descubrir cuánto saben los talents sobre los artistas que les acompañan en esta edición.