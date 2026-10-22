El desafío musical de La Voz 2026: los talents intentan reconocer los éxitos de Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López

Los talents de La Voz han cambiado el escenario por un reto muy diferente. Esta vez, los aspirantes a ganar el concurso han tenido que poner a prueba sus conocimientos musicales para identificar algunas de las canciones más conocidas de sus coaches.

A través de distintas pistas, los concursantes han intentado descubrir los temas de Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi. Un divertido test en el que la música vuelve a ser protagonista y que permite descubrir cuánto saben los talents sobre los artistas que les acompañan en esta edición.