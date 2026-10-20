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Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

PASAPALABRA

David rompe el empate con Moisés en Pasapalabra y logra una victoria inesperada en AlaZ

El concursante barcelonés ha arriesgado cuando ambos sumaban 22 aciertos y ha conseguido adelantarse a su rival, que ha terminado fallando una respuesta decisiva.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Un nuevo duelo de máxima igualdad entre David y Moisés ha terminado con un desenlace sorprendente en AlaZ. El riojano ha firmado la mejor jugada de la tarde, con trece respuestas consecutivas, y ha completado su primera vuelta con 22 aciertos en solo cuatro turnos.

David ha igualado el marcador, pero, convencido de que Moisés podía llegar a 23, ha decidido arriesgar y ha acertado. Su rival ha intentado recuperar el empate con una palabra relacionada con "tontería", pero ha fallado, dando la victoria al barcelonés en Pasapalabra.

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