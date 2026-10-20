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PASAPALABRA
David rompe el empate con Moisés en Pasapalabra y logra una victoria inesperada en AlaZ
El concursante barcelonés ha arriesgado cuando ambos sumaban 22 aciertos y ha conseguido adelantarse a su rival, que ha terminado fallando una respuesta decisiva.
Un nuevo duelo de máxima igualdad entre David y Moisés ha terminado con un desenlace sorprendente en AlaZ. El riojano ha firmado la mejor jugada de la tarde, con trece respuestas consecutivas, y ha completado su primera vuelta con 22 aciertos en solo cuatro turnos.
David ha igualado el marcador, pero, convencido de que Moisés podía llegar a 23, ha decidido arriesgar y ha acertado. Su rival ha intentado recuperar el empate con una palabra relacionada con "tontería", pero ha fallado, dando la victoria al barcelonés en Pasapalabra.