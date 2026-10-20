David rompe el empate con Moisés en Pasapalabra y logra una victoria inesperada en AlaZ

Un nuevo duelo de máxima igualdad entre David y Moisés ha terminado con un desenlace sorprendente en AlaZ. El riojano ha firmado la mejor jugada de la tarde, con trece respuestas consecutivas, y ha completado su primera vuelta con 22 aciertos en solo cuatro turnos.

David ha igualado el marcador, pero, convencido de que Moisés podía llegar a 23, ha decidido arriesgar y ha acertado. Su rival ha intentado recuperar el empate con una palabra relacionada con "tontería", pero ha fallado, dando la victoria al barcelonés en Pasapalabra.