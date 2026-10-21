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PASAPALABRA
David y Moisés desatan las carcajadas en Pasapalabra con sus disparatadas respuestas en La Pista: ¡hasta Roberto Leal llora de risa!
Los concursantes han protagonizado uno de los duelos más cómicos de La Pista al intentar adivinar una canción de Estrellita Castro de 1933 con respuestas completamente inesperadas.
La Pista ha vivido un momento inolvidable en Pasapalabra cuando David y Moisés han intentado reconocer La jaca, el clásico de Estrellita Castro. Desde el principio, el riojano ha sorprendido al preguntar si el año 33 era antes o después de Cristo, anticipando el caos que estaba por llegar.
Las pistas de Roberto Leal han provocado una sucesión de ocurrencias entre mulas, yeguas y burras. Moisés ha llegado a proponer "mi caballa", mientras David apostaba por "Yegua mía". El resultado ha sido un ataque de risa colectivo que ha dejado al presentador y a los invitados entre lágrimas.