David y Moisés desatan las carcajadas en Pasapalabra con sus disparatadas respuestas en La Pista: ¡hasta Roberto Leal llora de risa!

La Pista ha vivido un momento inolvidable en Pasapalabra cuando David y Moisés han intentado reconocer La jaca, el clásico de Estrellita Castro. Desde el principio, el riojano ha sorprendido al preguntar si el año 33 era antes o después de Cristo, anticipando el caos que estaba por llegar.

Las pistas de Roberto Leal han provocado una sucesión de ocurrencias entre mulas, yeguas y burras. Moisés ha llegado a proponer "mi caballa", mientras David apostaba por "Yegua mía". El resultado ha sido un ataque de risa colectivo que ha dejado al presentador y a los invitados entre lágrimas.